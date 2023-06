അഹമ്മദാബാദ്∙ അനന്തരവൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എടുത്തതിന് ആൾക്കൂട്ടം ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുടെ തള്ളവിരൽ മുറിച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ പഠാൻ ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. സ്കൂളിൽ ക്രിക്കറ്റ് മൽസരത്തിനിടെ ക്രിക്കറ്റ്ബോൾ എടുത്തെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം.

ക്രിക്കറ്റ് മൽസരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി ബോൾ എടുത്തപ്പോൾ ഒരാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ പിന്നീട് ജാതിപരമായി ഉൾപ്പെടെ അധിക്ഷേപിച്ചു. ഇതിനെ കുട്ടിയുടെ അമ്മാവൻമാരിൽ ഒരാളായ ധീരജ് പരമാർ എതിർത്തു. അവിടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും വൈകിട്ടോടെ ഏഴംഗസംഘം ധീരജിനെയും സഹോദരൻ കൃതിയെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ടു മർദ്ദിച്ചശേഷം കൃതിയുടെ തള്ളവിരൽ മുറിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ കൃതി ചികിൽസയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

English Summary: Dalit man's thumb chopped off in Gujarat after nephew picks up cricket ball