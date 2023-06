‘പ്രധാനമന്ത്രി റിയർവ്യൂ മിററിൽ നോക്കി കാറോടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്’: കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ

ന്യൂയോർക്ക്∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ബിജെപിയും ഭാവിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതേയില്ലെന്നും മുൻകാലത്തെ ചിലരുടെ പരാജയത്തെപ്പറ്റി പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി. യുഎസിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഒഡീഷ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് യോഗം ആദരാജ്ഞലിയർപ്പിച്ചു. ‘‘കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഒരു ട്രെയിൻ അപകടം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അന്ന് ആ അപകടത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ ബ്രിട്ടിഷുകാരാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിട്ടില്ല. അപകടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അന്നത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് മന്ത്രി രാജിവച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നം, നമ്മൾ ഒഴിവുകഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു. യാഥാർഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാനോ നേരിടാനോ തയാറാകുന്നില്ല.’’– രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ബിജെപിക്കും ആർഎസ്എസിനും ഭാവിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ‘പ്രധാനമന്ത്രി റിയർവ്യൂ മിററിൽ നോക്കി ഒരു കാറോടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് ഇടിച്ചു തകരുന്നെന്നും മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെയാണ് ബിജെപിയുടെയും ആർഎസ്എസിന്റെയും ആശയങ്ങൾ. നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പറയുന്നതു കേട്ടുനോക്കൂ, അവർ ഭാവിയെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കു കേൾക്കാനാകില്ല. അവർ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചു മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആർഎസ്എസിനോ ബിജെപിക്കോ ഭാവിയിലേക്കു നോക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. അവരിപ്പോഴും മുൻപുണ്ടായിരുന്നവരെ പഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ’– രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസും ആർഎസ്എസും തമ്മിലുള്ള ആശയസംഘട്ടനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ‘ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ‌ ഒരു വശത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങളും മറുവശത്ത് ഗോഡ്സെയുടെ ആശയങ്ങളും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.’– രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.



