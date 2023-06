വിദ്യാർഥിക്ക് പൊലീസ് മർദ്ദനം: ‌ലഹരി ഉപയോഗം നടക്കുന്നെന്നറിഞ്ഞാണ് എത്തിയതെന്ന് പൊലീസ്

കാലടി∙ കാലടിയിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയെ പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി. അലൻ ഷൈജുവിനാണു പൊലീസിൽനിന്നു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. മഞ്ഞപ്രയിലുള്ള അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു അലൻ ഷൈജു. ഇവിടെ വച്ചാണു കാലടി പൊലീസ് കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത്. മർദ്ദനത്തിൽ പരുക്കേറ്റ അലൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി. അലന്റെ മുതുകിനും കൈക്കും കഴുത്തിനും പരുക്കുണ്ട്.

‌അകാരണമായാണു അലനെ പൊലീസ് തല്ലിയതെന്നു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. ജീപ്പിൽ കയറ്റി സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച അലനെ അവിടെ വച്ചും മർദ്ദിച്ചു. ഏഴര കഴിഞ്ഞാണു കുട്ടിയെ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു വിട്ടയച്ചതെന്നും കുട്ടിക്ക് എതിരായ പരാതിയെന്താണെന്നു ഇതുവരെ പൊലീസ് അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അലന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അലനെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ലഹരി ഉപയോഗം നടക്കുന്നെന്നു നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു സ്ഥലത്തെത്തിയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Family alleges that Police beat their son in Kalady