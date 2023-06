‘സാധനം ഇങ്ങെടുക്ക്’, അടിവസ്ത്രം വരെ പരിശോധിച്ചു; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി സംവിധായകൻ

കോട്ടയം∙ ‘‘സാധനം എവിടെ, നിന്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനം ഇങ്ങെടുക്ക്.’’ കാര്യകാരണങ്ങളില്ലാതെ താമസസ്ഥലത്ത് ഇരച്ചുകയറിയവർ എക്സൈസുകാരെന്നു പറഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ സംവിധായകൻ നജീം കോയയുടെ ഞെട്ടൽ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള എക്‌സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് താൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതരയോടെ ഒരു സംഘം എത്തിയതെന്ന് നജീം കോയ പറഞ്ഞു.

‘‘ഞാനും സ്പോട്ട് എഡിറ്ററും മാത്രമുണ്ടായ മുറിയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ അവർ, ഊരിയിട്ട അടിവസ്ത്രം വരെ പരിശോധിച്ചു. റൂമിലെ സാധനങ്ങൾ വാരി വലിച്ചിട്ടു. എന്താണു വേണ്ടതെന്നു ചോദിച്ചപ്പോഴാണു കയ്യിലുള്ള സാധനം എടുക്ക് എന്ന് വന്നവർ പറഞ്ഞത്. സ്യൂട്ട് റൂമിൽ വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പല ഭാഗങ്ങളിലായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു പരിശോധന.’’– നജീം കോയ പറഞ്ഞു. തന്നെ പെടുത്താൻ ശ്രമമുണ്ടായേക്കുമെന്ന ഭീതിയിൽ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും പുറകിൽ ഓടിയെത്തി സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നെന്നും ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ഹോട്ടലിൽ തങ്ങുന്ന മറ്റാരുടെയും മുറികൾ സംഘം പരിശോധിക്കാത്തതു കൂടുതൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്നും നജീം മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

ഒടുവിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ടു തന്നശേഷമാണു സംഘം മടങ്ങിയതെന്നും നജീം പറഞ്ഞു. ഒടിടി വെബ് സീരീസിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായാണ് കോട്ടയം ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ ഹോട്ടലിൽ നജീമും സംഘവും തങ്ങുന്നത്. 70 ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങ് ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് സംഭവം. ഒരുകാര്യവുമില്ലാതെ എക്‌സൈസ് ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും എക്‌സൈസ് മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷിനും സിനിമ സംഘടനകൾക്കും നജീം പരാതി നൽകി. അപൂർവരാഗം, ടു കൺട്രീസ്, ഫ്രൈഡേ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്തും കളി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനുമാണ് നജീം കോയ.

English Summary: Director Najeem Koya filed complaint against excise raid at his room