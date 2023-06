തളിപ്പറമ്പിൽ 26 കുപ്പി വിദേശമദ്യവുമായി മധ്യവയസ്കൻ പിടിയിൽ

തളിപ്പറമ്പ് (കണ്ണൂർ)∙ 26 കുപ്പി (13 ലീറ്റർ) വിദേശമദ്യവുമായി മധ്യവയസ്കൻ പിടിയിൽ. തിരുമേനി കോക്കടവ് സ്വദേശി പി.കെ.രാജു (66) ആണ് പിടിയിലായത്. തളിപ്പറമ്പ് എക്സൈസ് സർക്കിൾ പ്രിവന്റീവ് ഓഫിസർ പി.ആർ.സജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



ഉത്തര മേഖല ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ സ്ക്വാഡ് അംഗം പ്രിവന്റീവ് ഓഫിസർ അഷറഫ് മലപ്പട്ടത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുമേനി, ചെറുപുഴ, പയ്യന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.

26 കുപ്പി വിദേശമദ്യം കൈവശം വച്ച് വിൽപന നടത്തിയ കുറ്റത്തിന് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. വിൽപന നടത്തി ലഭിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന 6700 രൂപയും കണ്ടെടുത്തു. പ്രിവന്റീവ് ഓഫിസർ അഷറഫ് മലപ്പട്ടം, സിഇഒമാരായ കെ.വി.ഷൈജു, ടി.വി.ശ്രീകാന്ത്, ഡ്രൈവർ പി.വി.അജിത്ത് എന്നിവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Man held with 26 bottles of Foreign Liquor in Kannur