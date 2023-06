പേര് ജൂനിയർ വിദ്യാർഥികളുടെ ഫലത്തിനൊപ്പം; ക്രമക്കേട്, അന്വേഷണം വേണം: ആർഷോ

കൊച്ചി∙ എഴുതാത്ത പരീക്ഷ പാസായെന്ന ഫലത്തിനു പിന്നിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം.ആർഷോ. ജൂനിയർ വിദ്യാർഥികളുടെ ഫലത്തിനൊപ്പമാണു തന്റെ പേര് എഴുതിച്ചേർത്തത്. വകുപ്പു മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നു. വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആർഷോ മനോരമ ന്യൂസ് കൗണ്ടർപോയിന്റിൽ പറഞ്ഞു. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിന്റെ പേരിൽ എസ്എഫ്ഐ മുൻ നേതാവ് വ്യാജരേഖ ചമച്ചെന്ന കേസിലും ആർഷോ പ്രതികരിച്ചു. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുറ്റക്കാരിയെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ആർഷോ പറഞ്ഞു.



ആർഷോ എഴുതാത്ത പരീക്ഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ട് മാർച്ചിലാണു പുറത്തുവന്നത്. റിസൾട്ട് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ ആർഷോയുടെ പേരിനു താഴെ വിഷയങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുകയോ മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിനു താഴെ 'പാസ്ഡ്' എന്നു രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണു വിവാദമായത്. വിഷയം വിവാദമായതോടെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ആർക്കിയോളജി ഫലം വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നു പിൻവലിച്ചു.

അതിനിടെ ആർഷോയുടെ മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് വെറും ടൈപ്പിങ് പിഴവല്ലെന്നതിനു തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നു. പരീക്ഷ എഴുതാത്ത വിദ്യാർഥിയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ വിഷയങ്ങളുടെ നേരെ 'എ ബി' എന്നു രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതിനുതാഴെ മാർക്ക് പൂജ്യമെന്നും 'ഫെയിൽഡ്' എന്നുമാണു എഴുതുക. എന്നാൽ ഇത്തരം പതിവു നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണു ആർഷോയുടെ റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

English Summary: P M Arsho says there should be an investigation on the wrong result incident