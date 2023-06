‘മാധ്യമങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോരക്കറ’; രാജകുടുംബം കോടതി കയറിയിട്ടില്ലെന്ന ചരിത്രം തകർത്ത് ഹാരി

ലണ്ടൻ ∙ നൂറ്റാണ്ടിനിടെ, തെളിവ് നൽകാനായി കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുടുംബത്തിലെ ആദ്യ അംഗമായി ഹാരി രാജകുമാരൻ. 100 വർഷത്തിലേറെയായി രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ കോടതിയിൽ കയറിയിട്ടില്ലെന്ന ‘റെക്കോർഡ്’ ഹാരി പഴങ്കഥയാക്കി. രാജകീയ പദവികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് യുഎസിലെ കലിഫോർണിയയിലാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ചാൾസ് രാജാവിന്റെ മകനായ ഹാരിയും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്.

ദ് മിറർ, സൺഡേ മിറർ, സൺഡേ പീപ്പിൾ എന്നീ ടാബ്ലോയിഡുകളുടെ പ്രസാധകരായ മിറർ ഗ്രൂപ്പ് ന്യൂസ്പേപ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിന് (എംജിഎൻ) എതിരായ കേസിലാണു ലണ്ടൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാരി രാജകുമാരൻ ഹാജരായത്. മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോരക്കറയുണ്ടെന്നും ഹാരി ആരോപിച്ചു. മിറർ ഗ്രൂപ്പ് കേസ്, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഹാരിയുടെ നിരവധി കേസുകളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ്.

‘‘ജീവിതത്തിലുടനീളം ഞാൻ ‘മാധ്യമ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ’ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നിരന്തരമായതും വേദനാജനകവുമായ കടന്നുകയറ്റത്തിന് ഇരയായി. രാജാവകാശത്തെച്ചൊല്ലി മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് എന്നെ ആക്രമിച്ചു. ആരെങ്കിലും ഈ ഭ്രാന്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപായി അവരുടെ (മാധ്യമങ്ങൾ) കൈകളിൽ എത്രയധികം രക്തക്കറ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും?’’– സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഹാരി ചോദിച്ചു.

‘‘കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പലവിധ മാധ്യമ വിചാരണകളിലൂടെയാണു ഞാൻ കടന്നു പോയിരുന്നത്. ആഗോള തലത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെയും സർക്കാരിന്റെയും നിലവാരം വച്ചാണ്. ഇവ രണ്ടും ഏറ്റവും താഴെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സർക്കാരിനെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുന്നതിലും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതാക്കുന്നതിലും മാധ്യമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ജനാധിപത്യവും പരാജയപ്പെടും.’’– ഹാരി വിവരിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച കേസ് ആദ്യമായി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഹാരി എത്താതിരുന്നതിനെ കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു. മകൾ ലിലിബെറ്റിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു ഹാരി എത്താതിരുന്നത്. കോടതിയുടെ വിലയേറിയ സമയം പാഴാക്കുകയാണ് രാജകുടുംബാംഗം ചെയ്തെന്നു ജഡ്ജി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നേരത്തേ, യുഎസിൽനിന്ന് ബ്രിട്ടനിലെത്തുമ്പോൾ പണം മുടക്കി പൊലീസ് സുരക്ഷ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഹാരി രാജകുമാരന്റെ ശ്രമം ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞിരുന്നു.

