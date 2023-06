സെഹോർ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ സെഹോറിൽ രണ്ടരവയസ്സുകാരി 300 അടി താഴ്ചയുള്ള കുഴൽക്കിണറിൽ വീണു. 20 അടി താഴ്ചയിൽ കുട്ടി കുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. റാണി എന്നാണു കുട്ടിയുടെ പേര്. കുട്ടിക്കായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി.

Read Also: ട്രാക്കുകളും സിഗ്‌നൽ റൂമും പരിശോധിച്ചു, ജീവനക്കാരെയും കണ്ടു; കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സിബിഐ

ഇന്നു ഉച്ചകഴിഞ്ഞായിരുന്നു സംഭവം. അയൽവാസിയുടെ പറമ്പിലെ തുറന്നുകിടക്കുന്ന കുഴൽക്കിണറിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി വീഴുകയായിരുന്നു. മൂന്നുമാസം മുമ്പാണു കുഴൽക്കിണർ കുത്തിയത്.

English Summary: Two years old fell into a borewell in Madhya Pradesh