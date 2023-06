അഞ്ചാംലുമ്മൂട്∙ കൊല്ലം അഞ്ചാംലുമ്മൂട്ടിൽ പാൽകുടിക്കുന്നതിനിടെ 7 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. തൃക്കരുവ തെക്കേച്ചേരി അജിത് ഭവനിൽ അജിത്ത്– ഐശ്വര്യ ദമ്പതികളുടെ മകൾ ആരാധികയാണ് മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ രണ്ടുമണിയോടുകൂടിയാണ് സംഭവം. രാത്രിയില്‍ പാൽ കുടിക്കുന്നതിനിടെ ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചെന്നാണു കരുതുന്നത്.

English Summary: A seven month old baby died of suffocation