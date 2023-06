വാഷിങ്ടൻ∙ അമേരിക്കയിൽ വെടിവയ്പ്പിൽ രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. വിര്‍ജിനിയ കോമൺവെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കടുത്തായിരുന്നു വെടിവയ്പ്പ്.

ഹൈസ്‌കൂളിലെ വിജയികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അക്രമം. രണ്ടുപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Two dead, several injured In Shooting After High School Graduation Ceremony In Virginia