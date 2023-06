ആലപ്പുഴ∙ മുതുകുളം എൻടിപിസിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കായലിൽ കാണാതായ മൽസ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ആറാട്ടുപുഴ അസ്ന മൻസിലിൽ അസൈനെയാണ് ഇന്നു പുലർച്ചെ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ കാണാതായത്. തൃക്കുന്നപ്പുഴ പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്നു നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Fisherman who went missing in back water found dead, Alappuzha