സാഹസികതയോട് ഇഷ്ടം; അനുഗ്രഹയുടെ കയ്യിൽ ഇനി ബസും ഭദ്രം

മേപ്പയ്യൂർ∙ സഹസികത കുട്ടിക്കാലത്തെ ശീലിച്ച അനുഗ്രഹയുടെ ബസ് ഓടിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹവും ഒടുവിൽ സഫലം. ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ഡ്രൈവിങ്, കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഹെവി ലൈസൻസും കിട്ടിയതോടെ തന്റെ കൈകളിൽ ബസ് ഡ്രൈവിങും ഭദ്രമാണെന്ന് ഈ 24 കാരി തെളിയിച്ചു. പേരാമ്പ്ര-വടകര റൂട്ടിലെ നോവ ബസിലാണ് ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിലിരുന്ന് അനുഗ്രഹ തിളങ്ങിയത്. വിദേശത്തു ജോലി ലഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹ. അതുവരെ ഡ്രൈവിങ്ങ് തുടരാനാണു തീരുമാനം.

ബസ് ഓടിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിന് അച്ഛന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുണ്ട്. നേരത്തെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന അച്ഛൻ മുരളീധരന്റെ അതേപാത പിന്തുടർന്നാണ് അനുഗ്രഹയും ഈ മേഖലയിലേക്കു വരുന്നത്. കുടുംബപരമായി മുത്തച്ഛനും മാമ്മനും എല്ലാം ഡ്രൈവർമാരാണ്. ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ വണ്ടിയോടായിരുന്നു അനുഗ്രഹയ്ക്കു താൽപ്പര്യം. പതിനെട്ടു വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ ലൈസൻസ് കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നു. ബൈക്ക്, കാർ, സ്കൂട്ടർ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ വാഹനങ്ങളും ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ബസ് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണു നോവ ബസിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

ബസ് ഉടമ തെരുവത്ത കടവ് സ്വദേശി ഇഖ്ബാലും ജീവനക്കാരും കൂടെയുണ്ടെന്നത് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നുവെന്നും അനുഗ്രഹ പറഞ്ഞു. പേരാമ്പ്ര റോയൽ ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹെവി ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ച ശേഷം ബസ് ട്രയലിനു ഡ്രൈവറായ മുഹമ്മദ് ആവള ഏറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകി. യാത്രക്കാരും സഹപ്രവർത്തകരും തനിക്കു പൂർണ പിന്തുണയാണു നൽകുന്നതെന്നും ചുരുക്കം ചിലർ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഇതൊക്കൊ സാധിക്കുമോ, പെണ്ണല്ലേ ? എന്നൊക്കെ കമന്റുകൾ പറയാറുണ്ടെന്നും അനുഗ്രഹ വ്യക്തമാക്കി. അവരോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹ പറയും മനസ്സുവെച്ചാൽ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലെന്ന്. ബിരുദധാരിയാണെങ്കിലും തന്റെ പാഷനായ ഡ്രൈവിങ് തുടരാനാണു താൽപ്പര്യമെന്ന് അനുഗ്രഹ പറഞ്ഞു.

മേപ്പയൂർ എടത്തിൽ മുക്ക് കാവതിക്കണ്ടി മുരളീധരൻ (മാച്ചു) ചന്ദ്രിക ദമ്പതിമാരുടെ മകളാണ് ലോജിസ്റ്റിക്കിൽ ബിരുദധാരിയായ അനുഗ്രഹ. മേപ്പയൂർ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ മണാലിയിൽ നടന്ന അഡ്വഞ്ചറസ് ക്യാമ്പിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അനുഗ്രഹ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇത് സാഹസികതയ്ക്കു കരുത്തുപകരാൻ ഏറെ സഹായമായെന്ന് അനുഗ്രഹ പറഞ്ഞു. വോളിബോൾ താരമെന്ന നിലയിലും കൊയിലാണ്ടി ഗവ.കോളജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തു മികവു തെളിയിക്കാൻ അനുഗ്രഹയ്ക്കായി. സ്കൂൾ പഠനകാലത്തു തന്നെ എസ്പിസി, എൻഎസ്എസ് എന്നിവയിൽ സജീവമായിരുന്നു.

English Summary: Girl who loves driving get chance to drive bus in Kozhikode