ബ്രിജ്ഭൂഷണെതിരായ പരാതിയിൽ ഗുസ്തിതാരങ്ങളെ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച് മന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ ബിജെപി എംപി ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിങ്ങിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ഗുസ്തിതാരങ്ങളെ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്കു വിളിച്ച് കേന്ദ്രകായികമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ. ഗുസ്തിതാരങ്ങൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ധാരണയാകാതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ്‌ കായികമന്ത്രി വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചത്. ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയാറാണെന്നു മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ കൂടി ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബജ്റംഗ് പുനിയ, സാക്ഷി മാലിക്,സംഗീത ഫോഗട്ട്, സത്യവ്രത് കാഡിയൻ എന്നിവരുമായാണ് അമിത് ഷാ ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയായിരിക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ താരങ്ങളോടു പറഞ്ഞെന്നാണു വിവരം.

തുടർന്ന് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. സാക്ഷി മാലിക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം 30നും ബജ്‌രംഗ് പുനിയയും വിനേഷ് ഫോഗട്ടും 31നും ആണു ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ചത്. അക്രമരഹിതമായി എങ്ങനെ സമരം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാകുമെന്നു പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും താരങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു. ഹരിയാനയിൽ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാപഞ്ചായത്ത് നടത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രിജ്ഭൂഷണെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 9 വരെയാണു സമരം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

