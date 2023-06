ഹജ്: കരിപ്പൂരിൽനിന്ന് വനിതകൾക്കായി വിമാനം, റോസാപ്പൂക്കൾ നൽകി യാത്രയാക്കി കേന്ദ്രമന്ത്രി

കരിപ്പൂർ∙ കരിപ്പൂരിൽനിന്നു വനിതകൾക്കു മാത്രമായുള്ള ആദ്യ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഹജ്ജിനു പോകുന്ന തീർഥാടകർക്കു റോസാപൂക്കൾ നൽകി കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ സഹമന്ത്രി ജോൺ ബർല യാത്രയാക്കി. എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ ഐഎക്‌സ് 3025 നമ്പര്‍ വിമാനമാണു വനിത തീർഥാടകർക്കു മാത്രമായി സജ്ജീകരിച്ചത്. വിമാനത്തിലെ മുഴുവന്‍ യാത്രക്കാരും പൈലറ്റും മറ്റു ജീവനക്കാരുമെല്ലാം വനിതകളായിരുന്നു.

വനിത തീര്‍ഥാടകരുമായി പുറപ്പെടുന്ന എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്

∙ ആദ്യ സംഘം ബുധനാഴ്ചയെത്തി

കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു സംസ്ഥാന ഹജ് കമ്മിറ്റി വഴി പുറപ്പെടുന്ന തീർഥാടകരിലെ ആദ്യ സംഘം ഇന്നലെ പുണ്യഭൂമിയിലെത്തി. 208 പുരുഷൻമാരും 197 സ്ത്രീകളുമടക്കം 405 തീർഥാടകരാണ് ആദ്യ വിമാനത്തിൽ പുറപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ 313 പേർ എറണാകുളം ജില്ലക്കാരാണ്.

ആലപ്പുഴയിൽനിന്ന് 65 പേരുണ്ട്. തൃശൂരിൽനിന്ന് പതിനൊന്നും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു നാലും കോട്ടയം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽനിന്ന് മൂന്നു വീതവും മലപ്പുറത്തുനിന്നു നാലും കന്യാകുമാരിയിൽനിന്നു രണ്ടും തീർഥാടകരാണ് ആദ്യ വിമാനത്തിൽ പുറപ്പെട്ടത്. ആറ് സർവീസുകളാണ് കൊച്ചിയിൽനിന്നു ഹജ് കമ്മിറ്റിക്കു വേണ്ടി സൗദിയ നടത്തുന്നത്. 9, 10, 12, 14, 21 ദിവസങ്ങളിലാണ് അടുത്ത സർവീസുകൾ. രാവിലെ 11.30നാണ് വിമാനം കൊച്ചിയിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്.

English Summary: John Barla gave rose flowers to the women pilgrims departing from karipur