ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ താരത്തിന്റെ മരണം; 'അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കണം', തേജസ്വി യാദവിനു നിവേദനം

പട്ന ∙ റെയിൽവേയിൽ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ താരമായിരുന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശി കെ.സി.ലിതാരയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇടപെടണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവിനു നിവേദനം. ലിതാരയുടെ അച്ഛൻ കെ.സി.കരുണന്റെ നിവേദനം ആർജെഡി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനു ചാക്കോ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവിനെ കണ്ടു കൈമാറി.



2022 ഏപ്രിൽ 26നു പട്ന രാജീവ് നഗറിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ ലിതാരയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിലാണെന്നു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു. ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കോച്ച് രവി സിങുമായി ലിതാരയ്ക്കു ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ പുരോഗതി പൊലീസ് അറിയിക്കുന്നില്ലെന്നും നിവേദനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മകൾക്കു നീതി ലഭിക്കാനായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ് ഇടപെടണമെന്നും പിതാവ് അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: Tejashwi Yadav was requested to speed up the police investigation in the death of basketball player K C Lithara