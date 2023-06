‘അതിക്രമം പുനരാവിഷ്കരിക്കണം’: ബ്രിജ് ഭൂഷണിന്റെ വസതിയിൽ സംഗീതയുമായി തെളിവെടുപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പീഡന പരാതിയിൽ ആരോപണവിധേയനായ ബിജെപി എംപിയും ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ ഗുസ്തി താരം സംഗീതാ ഫോഗട്ടുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ‍ഡൽഹി പൊലീസ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് പൊലീസ് സംഘം സംഗീതയെ ബ്രിജ് ഭൂഷണിന്റെ വസതിയിലെത്തിച്ചത്. പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ച അതിക്രമങ്ങൾ പുനരാവിഷ്കരിക്കാനും പീഡനം നേരിട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനും സംഗീതയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.

അരമണിക്കൂറോളം തെളിവെടുപ്പ് നീണ്ടു. ബ്രിജ് ഭൂഷണിനെതിരായ പീഡനപരാതികളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ടു കേസുകളുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അടുത്തയാഴ്ച കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചേക്കും. ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണം സംഘമാണ് (എസ്ഐടി) കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ്‌ഐടി 180ലധികം പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തതായി ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളെ ഉൾപ്പെടെ ഏഴു വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷണിനെതിരായ പരാതി. ബ്രിജ് ഭൂഷണെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണമെഡൽ ജേതാവ് വിനേഷ് ഫോഗട്ട്, ഒളിംപിക് മെഡൽ ജേതാക്കളായ സാക്ഷി മാലിക്, ബജ്‌റങ് പൂനിയ എന്നിവരുൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ മുൻനിര ഗുസ്തി താരങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.

ബുധനാഴ്ച കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരായ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഗുസ്തി ഫെഡറേഷനിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകിയതോടെ ജൂൺ 15 വരെ പ്രക്ഷോഭം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ താരങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. മേയ് 28നു ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു താരങ്ങൾക്കെതിരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി.

