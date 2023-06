മുംബൈ∙ മുസ്‌ലിം സംവരണം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന നിലപാടാണ് ബിജെപിക്കുള്ളതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. മതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംവരണം ആവശ്യമില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം. സവർക്കറെ എതിർക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നിലപാട് തന്നെയാണോ താക്കറെയ്‌ക്കുമുള്ളതെന്ന് അമിത് ഷാ ചോദിച്ചു.

മുത്തലാഖ്, അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിർമാണം, ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ താക്കറെ നയം വ്യക്തമാക്കണം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാന്ദേഡിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒൻപതാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത്‌ ഷാ.

ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ നാലു തലമുറയ്ക്കു സാധിക്കാത്തത് നരേന്ദ്ര മോദി ഒൻപതു കൊല്ലം കൊണ്ടു നേടി. ലോകത്തിനു മുൻപാകെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി ഉയർത്താനാണു നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ശ്രമം. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് രാജകുമാരൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശത്തു പോയി രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ച പത്തു കൊല്ലം രാജ്യത്ത് പട്ടിണിയായിരുന്നെന്നും അമിത് ഷാ പരിഹസിച്ചു.

English Summary: BJP believes there should be no Muslim reservation: Amit Shah