ഉത്തർപ്രദേശിൽ കാമുകിയെ കൊന്ന് മൃതദേഹം ടാങ്കിൽ ഒളിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

പ്രയാഗ്‌രാജ്∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കാമുകിയെ കൊന്ന് മൃതദേഹം ജലസംഭരണിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ. മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരിയായ രാജ് േകസറാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ അരവിന്ദ് എന്നയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ യമുനാപുർ കര്‍ച്ചന പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം.



രാത്രിയാണ് അരവിന്ദ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് കേസറിന്റെ മൃതദേഹം ടാങ്കിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ വിശ്വജിത്ത് സിങ് പറഞ്ഞു. മേയ് 30ന് കേസറിനെ കാൺമാനില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് കുടുംബം പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കേസറിന്റെ ഫോൺ റെക്കോർഡുകൾ പരിശോധിച്ചാണ് അരവിന്ദിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മൃതദേഹം ടാങ്കിലുണ്ടെന്നു അരവിന്ദ് പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

English Summary: Man Kills Lover, Hides Body In Tank At Home In UP