പനി ബാധിച്ച് ഒന്നരവയസ്സുകാരി ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു; ചികിത്സാപ്പിഴവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ പനി ബാധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ഒന്നരവയസ്സുകാരി മരിച്ചു. കരകുളം മുളമുക്കിൽ താമസിക്കുന്ന സുജിത്–സുകന്യ ദമ്പതികളുടെ മകൾ ആർച്ചയാണ് മരിച്ചത്. ചികിത്സാപ്പിഴവ് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തി.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. മരുന്ന് വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന് വീണ്ടും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇവർ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. പൊലീസ് കേസെടുത്ത് മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി.

English Summary: A One and a half year old girl died of fever in the hospital