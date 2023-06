ലക്നൗ∙ അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൈസർഗ‍ഞ്ച് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസ് പ്രതിയായ ബിജെപി എംപിയും ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങ്. ‘‘2024ൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ രാജ്യത്ത് ബിജെപി അധികാരം തുടരും. ഉത്തർപ്രദേശിലെ എല്ലാ സീറ്റുകളിലും വിജയംനേടും.’’– ബ്രിജ് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഒൻപതു വർഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൈസർഗ‍ഞ്ചിലെ ഗോണ്ടയിൽ നടത്തിയ റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങ്.

‘‘ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ണീർകുടിക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ സങ്കടം, അല്ലെങ്കിൽ വിഷം. ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, എന്റെ സ്നേ‍‌ഹത്തിന് ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങളായിരുന്നിത്.’’– കവിതയിലൂടെ താൻ നേരിടുന്ന ചതിയും ക്ലേശവും സ്‍‌നേഹവുമെല്ലാം ബ്രിജ് ഭൂഷൺ റാലിയിൽ പരാമർശിച്ചു. ഗുസ്‌തിതാരങ്ങളെയോ, സമരത്തിനെയോ പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കാതെയായിരുന്നു ബ്രിജ് ഭൂഷന്റെ പരാമർശം. കോൺഗ്രസിന് കഴിയാതിരുന്ന പല വികസനങ്ങളും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കീഴിൽ നടപ്പാകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റാലി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ വ്യക്തമാക്കാനുള്ള വേദിയാക്കുകയായിരുന്നു ബ്രിജ് ഭൂഷൺ. ഗുസ്തിതാരങ്ങളുടെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിക്ക് ശേഷമാണ് കൈസർഗ‍ഞ്ചിൽ റാലിയിൽ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിർമാണം, കശ്‌മീർ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടയുള്ള നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ശരിയാണെന്നും ബ്രിജ് ഭൂഷൺ വ്യക്തമാക്കി.

വനിതാ ഗുസ്തിതാരങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മോശമായ രീതിയിൽ സ്‌പർശിച്ചു, തികച്ചും സ്വകാര്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ലൈംഗികാവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു എന്നിവയാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷണിനെതിരായ ആരോപണം. ബ്രിജ് ഭൂഷണിനെതിരായ പരാതിൽ ജൂൺ 15ന് മുൻപ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ഗുസ്തിതാരങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായും ഗുസ്തി താരങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്നാണ് അമിത് ഷാ ഗുസ്തി താരങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ ഒരണ്ണമെങ്കിലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ജീവനൊടുക്കാൻവരെ തയാറാണെന്നായിരുന്നു ബ്രിജ് ഭൂഷണിന്റെ പ്രതികരണം

English Summary:Brij Bhushan Sharan Singh announced that he would contest in the 2024 LokSabha Elections