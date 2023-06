6 മാസം, 120 അപകടം, ‘ദുഷ്ട ശക്തികളെ’ അകറ്റാൻ റോഡിൽ കുമ്പളങ്ങ ഉടച്ചു; നടപടി

ചെന്നൈ ∙ റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ നിരത്തിൽ കുമ്പളങ്ങ ഉടച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി. ഇയാളെ ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിയിൽനിന്ന് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റി. അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരായ ദുഷ്ട ശക്തികളെ അകറ്റാനാണ് ട്രാഫിക് എസ്ഐ പളനി ചെന്നൈ മധുരവയല്‍ റോഡില്‍ കുമ്പളങ്ങ ഉടച്ചത്.

Chennai traffic police personnel break pumpkin on road ‘to end accidents’. pic.twitter.com/9dcqx71lVt — Ajmal Aramam  (@AjmalAramam) June 10, 2023

എന്നാൽ കുമ്പളങ്ങയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് അപകടകരമാകുന്ന രീതിയിൽ റോഡിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വിമർശനം ശക്തമായതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി. മധുരവയല്‍ റോഡിന്റെ 23 കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടെ 120 വാഹനാപകടങ്ങളുണ്ടായി. സമീപത്തുകൂടി ചെന്നൈ–ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയുടെ നിർമാണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഗതാഗത തടസ്സവുമുണ്ട്.

ട്രാഫിക് പൊലീസ് ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ കുറയുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് ട്രാഫിക് എസ്ഐ പളനി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് റോഡിലെ പലഭാഗങ്ങളിലായി കുമ്പളങ്ങ ഉടച്ചത്. കുമ്പളങ്ങ ഉടയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരായ ദുഷ്ട ശക്തികള്‍ ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുമെന്നും കരുതുന്നു.

റോഡിൽ തേങ്ങയോ കുമ്പളങ്ങയോ ഉടയ്ക്കരുതെന്ന് തമിഴ്നാട് പൊലീസിന്റെ കർശന നിർദേശമുണ്ട്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് കാണിച്ചാണ് നിർദേശം. അതിനിടെയാണ് ട്രാഫിക് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ കുമ്പളങ്ങ ഉടച്ചത്.

