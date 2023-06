‘മുത്തശ്ശിയുടെ സന്ദേശം മുഴങ്ങി, കുറിപ്പുകൾ വിതറി’; അടയാളങ്ങൾ കാത്തുവച്ച് 40 ദിവസം

ബോഗട്ട ∙ 40 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ട്, 4 കുരുന്നുകൾ ആമസോൺ കാടുകളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ലോകത്തെയാകെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയ അതിജീവനമായിരുന്നു. പലതരത്തിലുമുള്ള അപകടങ്ങളും വിഷജീവികളും നിറഞ്ഞ ആമസോണിൽനിന്നാണ് അവർ വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്കു കൈപിടിച്ചത്. രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ചില അടയാളങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സമ്മാനിച്ച് ‘ഞങ്ങൾ ഈ കാട്ടിലുണ്ടെന്ന്’ പറഞ്ഞ് അവർ അതിജീവനത്തിനായി പോരാടുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മേയ് ഒന്നിനാണ് ഹുയിറ്റൊട്ടോ ഗോത്രവിഭാഗത്തിലെ മാതാവും കുട്ടികളും വിമാന അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. ശരീരമാകെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രാണികളുടെ കടിയേറ്റ പാടുകൾ മാത്രം. മറ്റൊരു ജീവികളിൽനിന്നും അപകടമേതുമില്ലാതെ കുട്ടികളെ മടക്കികൊണ്ടു വരാനായി. കൊളംബിയൻ ആമസോൺ മേഖലയിൽപ്പെടുന്ന ഹുയിറ്റൊട്ടോ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് 33 വയസ്സുകാരിയായ മദ്ഗലീന മക്കറ്റൈയും നാലുമക്കളും അരരാക്കുരയിൽനിന്ന് സാൻജോസിലേക്ക് മേയ് ഒന്നിനാണ് വിമാനത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. 11 മാസം പ്രായമുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യൻ നെരിമാൻ റണോക് മക്കറ്റെ, നോറിൻ റണോക് മക്കറ്റൈ എന്ന നാലു വയസ്സുകാരൻ, സൊലെയ്നി റണോക് മക്കറ്റെ എന്ന ഒൻപതു വയസ്സുകാരൻ, ലെസ്‌ലി ജക്കോബ ബോൺബെയ് എന്ന പതിമൂന്നുകാരി, പൈലറ്റും അടക്കം ഏഴുപേർ.

കൊളംബിയയിലെ ആമസോൺ കാടുകളിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വെള്ളം നൽകുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വയസ്സുകാരൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ. (Photo: Colombian Military Forces/Handout via REUTERS)

അരരാക്കുരയിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട സെസ്‌ന 206 വിമാനത്തിലായിരുന്നു യാത്ര. 350 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും എൻജിൻ തകരാർ സംബന്ധിച്ച് പൈലറ്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പെത്തി. പിന്നാലെ വിവരങ്ങള്‍ നിലച്ച് വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായി. പിന്നീട് വിമാനം ആമസോൺ കാടുകളിൽ തകർന്നു വീണതായി കണ്ടെത്തി. സൈന്യമെത്തുമ്പോൾ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു വിമാനം. മദ്ഗലീന മക്കറ്റൈയും പൈലറ്റും ഗോത്ര നേതാവ് ഹെർമൻ മെൻഡോസ ഹെർമാമണ്ടസും മരിച്ചു. കുട്ടികൾ മരിച്ചോ ജീവനയോടെയുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയാകാനാത്ത അവസ്ഥ.

തകർന്നു കിടക്കുന്ന സെസ്ന 206 വിമാനം. (Photo by Handout / Colombian army / AFP)

വിഷപ്പാമ്പുകളും വിഷക്കായകളും ഒട്ടനവധി അപകടങ്ങളും നിറഞ്ഞ കാട്ടിൽനിന്ന് കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നായിരുന്നു നിഗമനം. വേട്ടയാടാനും മീൻപിടിക്കാനും ചെറുപ്പത്തിലേ പരിശീലനം നേടുന്നവരാണ് ഹുയിറ്റൊട്ടോ കുട്ടികൾ. എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമെന്നും രക്ഷപെടുത്താനാകുമെന്നും ബന്ധുക്കൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് നാലുപേരെ തിരികെയെത്തിച്ചത്. കുട്ടികൾ ബോധപൂർവമോ അല്ലാതെയോ നൽകിയ സൂചനകള്‍ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായതാണ്, അവർ അപകടത്തെ അതിജീവിച്ചു എന്ന സൂചനകൾ നൽകിയത്.

ഉപയോഗിച്ച് കേടായ ഡയപ്പർ, പാൽക്കുപ്പി, കത്രിക, മുടിയിൽ ഇടുന്ന ബാൻഡ്, പാതി കഴിച്ച് പഴം, നാലുവയസ്സുകാരന്റേത് എന്നു കരുതുന്ന ഒരു ജോഡി ഷൂസുകൾ ഇവയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന സൂചനയായി കുട്ടികൾ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് നൽകി. ഇതോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. കൊളംബിയൻ സൈന്യവും നാവികസേനയും മുന്നിട്ടിറങ്ങി. ഗോത്രവിഭാഗക്കാരായ 200 പേരും ഒപ്പം ചേർന്നു. വനത്തിനുള്ളിൽ തിരച്ചിലിനായി ബൽജിയൻ ഷെപ്പേഡ് നായകളെത്തി. എല്ലാമൊരുക്കി കൊളംബിയൻ സർക്കാരും മ‌ുന്നിൽനിന്നു.

കൊളംബിയയിലെ ആമസോൺ കാടുകളിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ആഹാരവും വെള്ളവും നൽകുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തകർ.

ഹെലികോപ്‌റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപക പരിശോധനകൾ നടത്തിയെങ്കിലും കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇവർക്കായി ഭക്ഷണപ്പൊതികളും വെള്ളവും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി ഇട്ടുകൊടുത്തു. ഹുയിറ്റൊട്ടോ ഭാഷയിൽ കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ സന്ദേശം കാടുകളിൽ ഇടയ്‌ക്കിടെ കേൾപ്പിച്ചു. രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി നിർദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ചെറുകുറിപ്പുകൾ പലസ്ഥലങ്ങളിൽ വിതറി. കാട്ടിലെ തിരച്ചിലിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ നായകളെയും തുറന്നുവിട്ടു. സെർച് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രാത്രിയും പരിശോധനകൾ നടത്തി.

ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും പിന്നിട്ടതോടെ ദൗത്യസംഘം നിരാശയിലായി. ഇതിനിടെ വനത്തിൽ ശക്തമായൊരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒപ്പം മരക്കൊമ്പുകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ കുഞ്ഞു ഷെഡും. ഒടുവിൽ നാൽപതാം ദിവസം കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനായി. അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലായിരുന്നു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാലുകൾ തുണികൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു ഇവർ. അങ്ങനെ നാലു കുഞ്ഞുങ്ങളെ 40 നാൾ ജീവഹാനിയില്ലാതെ കാത്ത് ആമസോൺ, ‘അമ്മസോൺ’ കാടായി!

കൊബിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബോഗട്ടയിലെത്തിച്ച കുട്ടികളിലൊരാളെ വിമാനത്തിൽ നിന്നു പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നു. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

English Summary: Colombia plane crash: How four children survive in Amazon Forest