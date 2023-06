മുംബൈ∙ കെട്ടിടത്തിന്റെ നാലാം നിലയില്‍നിന്നു വീണ നാലു വയസ്സുകാരി അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ടു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൽഗർ ജില്ലയിലെ വിരാറില്‍ ജൂൺ 8ന് രാത്രിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ജീവ്ദാനി ദര്‍ശന്‍ എന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

ഒന്നാം നിലയില്‍ ഇരുന്നിരുന്ന ആളുടെ മടിയിലേക്കാണ് നാലാം നിലയിൽനിന്ന് ദേവാഷി സഹാനി എന്ന കുട്ടി വീണത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടക്കുകയായിരുന്നു. രാത്രി 9 മണിയോടെ അപ്പാർട്മമെന്റിനു പുറത്തിറങ്ങിയ കുട്ടി ബാൽക്കണിയിൽനിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ താഴെ വീണു. 28കാരനായ ശിവ്കുമാർ ജെയ്സ്വാളിന്റെ മടിയിലേക്കാണ് കുട്ടി വീണത്.

കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. തലയിലെ മുറിവില്‍ എട്ടു സ്റ്റിച്ചുകള്‍ ഉണ്ട്. ബാൽക്കണിയിലുള്ള നിർമാണവസ്തുക്കളിൽ തട്ടിയാണ് കുട്ടി താഴെ വീണത്. ജെയ്‌സ്വാളിനും നേരിയ പരുക്കു പറ്റി. സംഭവത്തിൽ കരാറുകാരനും ബിൽഡർക്കും എതിരെ കേസെടുത്തു.

English Summary: Infant miraculously survives after falling from the 4th floor of her building in Virar.