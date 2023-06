‘ഭാര്യയെ അർധനഗ്നയാക്കി 120 പേർ മർദിച്ചു’: പരാതിയുമായി സൈനികൻ; പെരുപ്പിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് പൊലീസ്

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവണ്ണാമലൈയിൽ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഭാര്യയെ അർധനഗ്നയാക്കി മർദിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി സൈനികൻ. ഹവിൽദാർ പ്രഭാകരൻ എന്നയാളാണു ഭാര്യയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ എൻ. ത്യാഗരാജൻ എന്നയാളുടെ ട്വിറ്റർ ഐഡിയിലാണു വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

‘‘ഭാര്യ വാടകയ്ക്ക് ഒരു കട നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വച്ച് 120 പുരുഷന്മാർ ഭാര്യയെ മർദിച്ചു. കടയിലെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തെറിഞ്ഞു. എസ്‍പിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നടപടി എടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കത്തി കാട്ടിയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തെ അവർ ആക്രമിച്ചത്. അർധനഗ്നയാക്കി തന്റെ ഭാര്യയെ മർദിച്ചു.’’– വിഡിയോ സന്ദശത്തിൽ ഹവിൽദാർ പ്രഭാകരൻ പറയുന്നതിങ്ങനെ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പടവീടു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഭാകരൻ നിലവിൽ കശ്മീരിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

∙ പൊലീസ് വാദം

സംഭവങ്ങൾ സൈനികൻ പെരുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതെന്നാണ് പൊലീസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രതികരണത്തിലുള്ളത്. ഒരു കടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനും അടിപിടിക്കും പിന്നാലെയാണു സൈനികൻ ഇത്തരത്തിലൊരു ആരോപണം നടത്തിയത്. കുമാർ എന്നയാൾ ഹവിൽദാർ പ്രഭാകരന്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവായ സെൽവമൂർത്തിക്ക് 9.5 ലക്ഷത്തിനു കട അഞ്ചുവർഷത്തേക്കു പാട്ടത്തിനു നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ കുമാറിന്റെ മരണത്തിനുശേഷം പാട്ടത്തിനുകൊടുത്ത കട തിരികെ വാങ്ങാൻ മകൻ രാമു തീരുമാനിച്ചു. പണം തിരികെ നൽകാമെന്ന ഉറപ്പിനെ തുടർന്നു ഫെബ്രുവരി 10ന് ഇരുകൂട്ടരും ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ജൂൺ 10നു പണംനൽകാൻ രാമു പോയെങ്കിലും സെൽവമൂർത്തിയുടെ മക്കൾ ജീവയും ഉദയയും രാമുവിനെ കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു. തുടർന്ന് വലിയൊരു വഴക്കുണ്ടായതായും കടയിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തെറിഞ്ഞതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പ്രഭാകരന്റെ ഭാര്യ കീർത്തിയും അമ്മയും കടയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇരുവരെയും ആരും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വൈകിട്ടോടെ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പ്രഭാകരന്റെ ഭാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി. എന്നാൽ ഇവരുടെ വാദം തെറ്റാണന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. രണ്ടുകൂട്ടരുടെയും പേരിൽ കേസെടുത്തതായും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സൈനികന്റെ ഭാര്യ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണു പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ട വാർത്താകുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്. ഹവിൽദാർ പ്രഭാകരൻ കാര്യങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ചു പറയുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. അതേസമയം സൈനികന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമാണെന്നും അവർക്കു നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും തമിഴ്നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കെ. അണ്ണാമലൈ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

