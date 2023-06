കേരളത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാം‌: മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ്

കൊച്ചി∙ കേരളത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ്. ‘‘രാജ്യത്തെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുനോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സുരക്ഷിതരാണ്. രാജ്യത്താകെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഭീഷണികളോ ആക്രമണങ്ങളോ കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നില്ല.

എന്തും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ തെറ്റു ചെയ്താൽ മുൻ എസ്എഫ്ഐ നേതാവെന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും അംഗീകാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ പരിഗണന നൽകാറില്ല.’’– എം.ബി.രാജേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

വ്യാജരേഖക്കേസിൽ കെ.വിദ്യയെ ആരും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസ് അന്വേഷണം ഇഴയുന്നുവോ എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി. മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് എതിരായ കേസ് പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary:No one will protect K.Vidhya in forgery case : M.B.Rajesh