ഗാന്ധിജിയായി വേഷമിട്ട് താരമായി; ‘താമരക്കുളത്തിന്റെ ഗാന്ധി’ അന്തരിച്ചു

ആലപ്പുഴ ∙ നൂറുകണക്കിനു വേദികളിൽ ഗാന്ധിജിയെ അവതരിപ്പിച്ച താമരക്കുളം ചാവടിയിൽ പാറപ്പുറത്ത് അബ്ദുൽ ബഷീർ (72) അന്തരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗാന്ധി വേഷത്തിൽ പൊതുപരിപാടികളിൽ എത്തി ബഷീർ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടായി നാടിന്റെ ശബ്ദവും വരയും ബഷീറായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് കായംകുളം, മാവേലിക്കര, അടൂർ, ഭരണിക്കാവ്, കറ്റാനം, ചാരുംമൂട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ അനൗൺസർ കൂടിയായിരുന്നു ബഷീർ.

English Summary: Abdul Basheer from Thamarakulam who acted as Gandhi on many dais died