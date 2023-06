തലശ്ശേരിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ വനിതാ ഡോക്ടറെ മർദിച്ച സംഭവം: പ്രതിയായ രോഗിക്ക് ജാമ്യം

കണ്ണൂർ ∙ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വനിതാ ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ച പ്രതിയായ രോഗിക്ക് ജാമ്യം. ഡോ. അമൃത രാഗിയെ മർദിച്ച കേസിൽ പാലയാട് സ്വദേശി മഹേഷിനാണ് തലശ്ശേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ദേഹമാകെയുള്ള പരുക്ക് കണക്കിലെടുത്താണു ജാമ്യം നൽകിയത്. മഹേഷിനെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

ചികിത്സയ്‌ക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഡോക്ടറെ മർദിച്ചത്. പുലർച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റാണ് ഇയാൾ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഡോക്ടറെ അസഭ്യം പറയുകയും മുഖത്ത്‌ അടിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണു പരാതി. അക്രമി മദ്യപിച്ചിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആശുപത്രി സുരക്ഷാനിയമപ്രകാരം മഹേഷിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മർദനം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ്.

English Summary: Accused gets bail who attacked lady doctor in Thalassery general hospital