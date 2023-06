4 ദിവസത്തിനിടെ 2 നേതാക്കളെ കേസില്‍ കുരുക്കി; പിന്നില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസെന്ന് ആരോപണം

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനു പിന്നാലെ കെപിസിപി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന് എതിരെയും കേസെടുത്തതോടെ നാലു ദിവസത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷത്തെ രണ്ടു മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കൾ കേസിൽ കുടുങ്ങി. രണ്ടു കേസ് അന്വേഷണങ്ങളും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഉയര്‍ന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലെന്ന ആരോപണത്തിന് ബലം നല്‍കുന്നു. വി.ഡി.സതീശനെതിരായ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം 3 വര്‍ഷം മുന്‍പുള്ള പരാതിയാണെങ്കിൽ, സുധാകരനെതിരായ കേസിന്റെ ആധാരമാകട്ടെ 20 മാസം മുന്‍പുയര്‍ന്ന ആക്ഷേപവും.



കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വി.ഡി.സതീശനെതിരെയുള്ള വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നൽകിയത്. പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ‘പുനർജനി’ പദ്ധതിക്കു വിദേശപണപ്പിരിവ് നടത്തിയെന്ന 2020ലെ പരാതിയിൽ, വിദേശയാത്രയ്ക്ക് തൊട്ടുമു‍ൻപാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അന്വേഷണ അനുമതി നൽകിയത്. സ്വന്തം മണ്ഡലമായ പറവൂരിൽ പ്രളയത്തിൽ വീടും ഉപജീവനവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി സതീശൻ ആവിഷ്കരിച്ച ‘പുനർജനി’ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി വിദേശത്തു പണപ്പിരിവ് നടത്തിയെന്ന പരാതിയിലാണു വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം.

രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സുധാകരനെതിരെയും കേസെടുത്തു. പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകേസിലെ പ്രതി മോൻസൻ മാവുങ്കല്‍ പ്രതിയായ തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് സുധാകരനെയും പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് സുധാകരൻ. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ബുധനാഴ്ച കളമശേരിയിലെ ഓഫിസില്‍ ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടിസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

നയതന്ത്ര സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ തുടങ്ങി റോഡ് ക്യാമറയും കെ ഫോണും വരെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ തുടരെ പ്രതിപക്ഷം അഴിമതി ആരോപണം ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പഴയ ആരോപണങ്ങളുടെ പേരില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തെ മുതിര്‍ന്ന രണ്ടു നേതാക്കള്‍ക്ക് നേരെയും കേസെടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്.

മോന്‍സന്‍ മാവുങ്കല്‍ കേസില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കാണിക്കുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നാണ് ആരോപണം. ഡിജിപിയായിരുന്ന ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ, എഡിജിപി മനോജ് എബ്രഹാം, ഐ.ജി.ഗോകുലത്ത് ലക്ഷമണ, ഡിഐജി എസ്.സുരേന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങി ഒരു ഡസനോളം പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ മോന്‍സന്‍ ബന്ധത്തിൽ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതില്‍ ചിലര്‍ക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒടുവില്‍ ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത സര്‍ക്കാരാണ് അന്നൊന്നും ഗുരുതരമായി ഉയരാതിരുന്ന ആരോപണത്തിന്റെ പേരില്‍ സുധാകരനെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത്.

എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം.ആര്‍ഷോയ്ക്കെതിരായ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദം, എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിന്റെ പേരിൽ വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കിയ എസ്എഫ്ഐ മുൻ നേതാവ് കെ.വിദ്യയ്ക്കെതിരായ കേസ് എന്നിവയിൽനിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരായ കേസുകള്‍ക്ക് പിന്നിലെന്ന് വിമര്‍ശനമുണ്ട്.

English Summary: Case against Senior Opposition Leaders VD Satheesan and K Sudhakaran within Four Days