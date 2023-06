ബിപോർജോയ്: മുബൈയിൽ കനത്ത മഴ, വ്യാഴാഴ്ചയോടെ ഗുജറാത്തിൽ; അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം

മുംബൈ/ന്യൂഡൽഹി∙ അറബിക്കടലിനു മുകളിലായി രൂപംകൊണ്ട അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായ ‘ബിപോർജോയ്’ ഗുജറാത്ത് – പാക്കിസ്ഥാൻ അതിർത്തി ഭാഗത്തേക്കു നീങ്ങുകയാണെന്നു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റായി ബിപോർജോയ് ജൂൺ 15ന് ഉച്ചയോടെ സൗരാഷ്ട്ര, കച്ച്, മാൻഡ്‌വി (ഗുജറാത്ത്), കറാച്ചി (പാക്കിസ്ഥാൻ) എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. നിലവിൽ പോർബന്തറിൽനിന്ന് 340 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് നിലകൊള്ളുന്നത്.

ബിപോർജോയ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ഗുജറാത്തിൽ അതീവജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. സൗരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് തീരത്തും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ ഞായറാഴ്ച സംസ്ഥാന എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ സന്ദർശിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തീരദേശ ജില്ലകളിലെ തയാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തി. ദുരിതബാധിത പ്രദേശത്തെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിച്ചു.

താനെ, മുംബൈ, പാൽഘർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നേരത്തെ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ജൂൺ 14 വരെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. അതിനിടെ, അറബിക്കടലിലെ തീരദേശ നഗരമായ ഗുജറാത്തിലെ വൽസാദിലെ തിത്താൽ ബീച്ചിൽ ശനിയാഴ്ച ഉയർന്ന തിരമാലകൾ കാണപ്പെട്ടു. മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ തിത്താൽ ബീച്ചിൽ ജൂൺ 14 വരെ സഞ്ചാരികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.

ബിപോർജോയ് ചുഴലിക്കാറ്റും മോശം കാലാവസ്ഥയും മുംബൈയിലെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ബാധിച്ചു. നഗരത്തിൽ കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം നിരവധി വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും വൈകുകയും ചെയ്തു. നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ മണിക്കൂറുകളോളം വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങി.

