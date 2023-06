ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ നാലിന് നടത്താൻ ഐഒഎ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ ഒളിംപിക്സ് ഫെഡറേഷൻ (ഐഒഎ). ജൂലൈ നാലിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജമ്മുകശ്മീർ ഹൈക്കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മഹേഷ് മിത്തൽ കുമാറിനെ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസറായി നിയമിക്കാനാണ് നീക്കം.

റിട്ടേണിങ് ഓഫിസറായി ചുമതലയേൽക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മിത്തൽ കുമാറിന് ഐഒഎ കത്തയച്ചു. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട തീയതിയിൽ മിത്തൽ കുമാറിന് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാം. ഏപ്രിൽ 27ന് ഐഒഎ മൂന്നംഗം സമിതിയെ നിയമിച്ചിരുന്നു. ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്റെ ദൈനംദിന പരിപാടികൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് രണ്ട് പേരെ ചുമതലപ്പടുത്തിയിരുന്നു.

ജൂൺ മുപ്പതിനകം ഫെഡറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയത്. ബിജെപി എംപിയും ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി ഉയർന്നതോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജൂൺ 14ന് ഹരിയാനയിൽ ബന്ദ് നടത്തും. ഖാപ് നേതാക്കളാണ് ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. ബ്രിജ് ഭൂഷനെതിരായ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരത്തിന് കർഷക സംഘടനകൾ പരസ്യമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അതിനിടെ, ലോക്സഭയിലേക്കു വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്നു യുപിയിലെ ഗോണ്ടയിൽ നടത്തിയ റാലിയിൽ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മോദി സർക്കാരിന്റെ 9–ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു റാലി. യുപിയിലെ കൈസർഗഞ്ചിൽനിന്നുള്ള ബിജെപി എംപിയാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ.

English Summary: IOA plans to hold Wrestling Federation of India elections on July 4