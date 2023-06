സൂര്യകാന്തി വിത്തിനു മിനിമം താങ്ങുവില നൽകണം: ആവശ്യവുമായി കർഷകരുടെ ദേശീപപാത ഉപരോധം

ചണ്ഡിഗഡ്∙ ചണ്ഡീഗഡ്–ഡൽഹി ദേശീയപാത പൂർണമായി ഉപരോധിച്ച് കർഷക സംഘടനയായ കിസാൻ മഹാപഞ്ചായത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുരുക്ഷേത്രയ്ക്കു സമീപം എൻഎച്ച് 44ൽ പ്രതിഷേധിച്ച കർഷകർക്കു നേരെ ലാത്തിചാർജ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതേതുടർന്നാണ് പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി കർഷകർ തെരുവിലിറങ്ങിയത്.

സുര്യകാന്തി വിത്ത് സംഭരിക്കുന്നതിനു സർക്കാർ മിനിമം താങ്ങുവില നൽണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ ചണ്ഡീഗഡ്–ഡൽഹി ദേശീയ പാത ആറുമണിക്കൂറോളം ഉപരോധിച്ചു. കർഷകർ റോഡുകള്‍ ഉപരോധിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെ യാത്രക്കാർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഉപരോധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് കർഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കർഷകരെ വിട്ടയയ്ക്കണം. സൂര്യകാന്തി വിത്തിനു മിനിമം താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കണം. സർക്കാരുമായി ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണ്.’– രാകേഷ് ടികായത് പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന കർഷകരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനായി പൊലീസ് കഴിഞ്ഞദിവസം ലാത്തിയും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. ഗതാഗത തടസം നീക്കണമെന്ന കോടതി നിർദേശത്തെ തുടർന്നായിരന്നു പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ ലാത്തിയും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചതെന്നായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ ന്യായീകരണം. എന്നാൽ ഭരണകൂടം പരമാവധി സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും ആൾക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അവസാന ശ്രമമായി മാത്രമേ ലാത്തിപ്രയോഗം നടാത്താവൂ എന്നും കോടതി വിധിയിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Farmers Proceed to Block Highway to Delhi as Protest Over MSP Escalates