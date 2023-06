റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കവേ ടിപ്പർ ഇടിച്ചു; പള്ളിപ്പുറത്ത് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം∙ പള്ളിപ്പുറം സിആർപിഎഫ് ക്യാംപിനു സമീപം റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ ടിപ്പർ ഇടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു. തൃശൂർ പട്ടാളംകിണർ റോഡ് പനപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ പി.സി.രഘുവിന്റെ മകൻ പി.ആർ.രാംനേഷ് (29) ആണു മരിച്ചത്. ഇന്നു രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം. ടിപ്പർ നിർത്താതെ പോയി. കൃഷിയുടെ ചുമതലയുള്ള കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ മാനേജരായി ഇടുക്കിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു രാംനേഷ്. ഇന്നും നാളെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ റോൾ ഔട്ട് ശിൽപശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു.

English Summary: Man died after a tipper lorry hit him in Pallipuram