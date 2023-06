സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഔറംഗസേബിന്റെ ചിത്രമിട്ടു; നവി മുംബൈയിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

മുംബൈ∙ നവി മുംബൈയിൽ ഔറംഗസേബിന്റെ ചിത്രം വാട്‌സാപ് പ്രൊഫൈൽ ചിത്രമാക്കിയതിന് ഒരാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. മത വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ പരാതിയിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. വാശിയിൽ മൊബൈൽ സർവീസ് സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. നോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷം ഇയാളെ പൊലീസ് വിട്ടയച്ചു.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായി കുറച്ചു നാളുകളായി ഔറംഗസേബിന്റെയും ടിപ്പുസുൽത്താന്റെയും ചിത്രം സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയതിന് സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുവരുടേയും ചിത്രങ്ങളും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും വാട്‌സാപ് സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയവർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയതോടെയായിരുന്നു സംഘർഷത്തിന്റെ തുടക്കം.

തുടർന്ന് പരസ്‌പരം കല്ലെറിയുകയും വാഹനങ്ങൾ തകർക്കുകയുമായിരുന്നു. ഔറംഗസേബിനെ മഹത്വവൽകരിക്കുന്ന നടപടികൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് പ്രസ്‌താവിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു സംഭവങ്ങൾ.

