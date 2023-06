കോഴിക്കോട്∙ പ്ലസ് വൺ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ മലപ്പുറത്തെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നത് അനാവശ്യ പ്രചാരണമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. അർഹതയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രവേശനത്തിന് അവസരം ഒരുക്കും. കാർത്തികേയൻ കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു.



അതിനിടെ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എംഎസ്എഫ് നടത്തിയ മലബാർ സ്തംഭന സമരം വിവിധ ജില്ലകളിൽ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു.

