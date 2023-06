ഗവേഷണത്തിനായി 100 ദിവസം വെള്ളത്തിനടിയിൽ; ഒടുവിൽ യുഎസ് പ്രഫസർ ‘പൊങ്ങി’

ഫ്ലോറിഡ∙ ഗവേഷണത്തിനായി വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്ന യുഎസ് പ്രഫസർ 100 ദിവസത്തിനുശേഷം ‘പൊങ്ങി’. ഫ്ലോറിഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രഫ. ജോസഫ് ഡിറ്റൂരി (55) യാണ് 100 ദിവസം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കി വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവന്നത്. മാർച്ച് ഒന്നിനാണ് ഫ്ലോറിഡ ലഗൂണിൽ 30 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് (9 മീറ്റർ) അദ്ദേഹം ‘മുങ്ങിയത്’. ഈ നേട്ടത്തോടെ, 2014-ൽ മറ്റു രണ്ടു ഗവേഷകരുടെ 73 ദിവസം ജലത്തിനടിയിൽ എന്ന റെക്കോർഡ് ഡിറ്റൂരി തകർത്തു.

സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡ സർവകലാശാലയിലെ ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് പ്രഫസറായ ജോസഫ് ഡിറ്റൂരി ഡോ. ഡീപ് സീ’ എന്നാണ് സ്വയംവിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മറൈൻ റിസോഴ്‌സസ് ഡവലപ്‌മെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ‘പ്രോജക്ട് നെപ്‌ട്യൂൺ 100’ ന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രഫസർ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. സമുദ്ര സംരക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്‌, കഠിനമായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഗവേഷണത്തിൽ, ഡിറ്റൂരി തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കണ്ടെത്തി – സമ്മർദ്ദം കാരണം അര ഇഞ്ച് നീളം കുറഞ്ഞു.

മുൻപും വെള്ളത്തിനടിയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളയാണ് ഡിറ്റൂരി. യുഎസിൽ, വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ഹോട്ടലായ ജൂൾസ് അണ്ടർസീ ലോഡ്ജിൽ ഡിതൂരി മൂന്ന് മാസത്തിലധികം ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് ഹോട്ടലിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പറയുന്നു. യുഎസ് നേവിയിൽ 28 വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷമാണ് ഡിറ്റൂരി ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ പിഎച്ച്ഡി നേടിയത്. യുഎസ് നേവിയിൽ ഡൈവിങ് സ്പെഷൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫിസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

