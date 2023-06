മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തീർഥാടകർക്ക് നേരെ ലാത്തിചാർജ്; മുഗളന്മാർ പുനർജനിച്ചെന്ന് ശിവസേന എംപി

മുംബൈ∙ പുണെയിൽ പന്ദർപുരിൽ വർകാരി ഭക്തര്‍ക്കു നേരെ മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് ലാത്തിചാർജ് നടത്തിയതായി ആരോപണം. പുണെയിൽനിന്നു 22 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ശ്രീക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഭക്തർക്കുനേരെയാണു ലാത്തിചാർജ് നടന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു ഭക്തര്‍ പ്രദക്ഷിണമായി എത്തുന്നതിനിടെ പൊലീസുമായി വാക്കുതർക്കമുണ്ടായതായും പിന്നാലെ ലാത്തിചാർജ് നടന്നെന്നുമാണു വിവരം.



എന്നാൽ പൊലീസും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. ക്ഷേത്ര പരിസരത്തേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുസമയം 75 പേർക്കാണു അനുമതിയെന്നും എന്നാൽ നാനൂറോളം ഭക്തർ ബലംപ്രയോഗിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ലാത്തിചാർജ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നടന്നതു ചെറിയ അടിപിടിയാണെന്നു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‍നാവിസ് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണം അംഗീകരിക്കാതെ അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ എത്തിയെന്നും ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്തതായും ഇവരെ തടയുകയാണു പൊലീസ് ചെയ്തതെന്നും ഫ‍ഡ്‍നാവിസ് വിശദീകരിച്ചു.

വിഷയം ശ്രദ്ധനേടിയേതോടെ സർക്കാരിനെതിരെ ആയുധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. ‘‘ഹിന്ദുത്വ സർക്കാരിന്റെ കപടമുഖം അഴിഞ്ഞുവീണു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുഗളന്മാർ പുനർജനിച്ചു’’ - മുതിർന്ന ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റൗത്ത് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. സർക്കാരിനു വർക്കാരി വിഭാഗങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടോയെന്നായിരുന്നു എൻസിപി നേതാവ് ചഗ്ഗൻ ബുജ്‍വാൽ ചോദിച്ചത്.

ജൂൺ 11 നാണു പന്ദർപുരിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീർഥാടകരുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ജൂണ്‍ 29ന് അഷാദി ഏകാദശി ദിവസത്തിൽ വർകാരി ഭക്തർ പന്ദർപുരിൽ ഒന്നിച്ചുചേരും.

English Summary: Warkari devotees were lathicharged by police in Maharashtra