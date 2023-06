മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ‘ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കി’ ഇന്ത്യയും ചൈനയും: അടിക്കു തിരിച്ചടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തുന്നതിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും മറ്റു പല തരത്തിലും സംഘർഷം തുടരുകയാണ്. അതിൽ അവസാനത്തേതാണ് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ രാജ്യം വിടണമെന്ന ചൈനയുടെ താക്കീത്. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള അവസാനത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും എത്രയും പെട്ടെന്നു പോകണമെന്നാണ് നിർദേശം.

ഗൽവാൻ സംഘർഷത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ പല തലങ്ങളിൽ സംഘർഷം ശക്തമാണ്. ചൈനയുടെ പല മൊബൈൽ ആപ്പുകളും ഇന്ത്യ ഇതിനകം നിരോധിച്ചു. ടെലികോം പോലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പല മേഖലകളിലും ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കു വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ചൈനയിലും ചൈനീസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്ത്യയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ‌ ഇപ്പോൾ വീസ പുതുക്കി നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് രാജ്യം വിടേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. 2020 മുതൽ ഇന്ത്യ ചൈനീസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുെട വീസ പുതുക്കി നൽകിയിരുന്നില്ല. അതിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ചൈനയുടെ നീക്കം.



പകരത്തിനു പകരം‌

ചൈനീസ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയായ സിൻഹുവ, ചൈന സെൻട്രൽ ടെലിവിഷൻ എന്നിവയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ വീസ പുതുക്കാൻ ഇന്ത്യ തയാറായിരുന്നില്ല. ഷാങ്ഹായി കോഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചൈനീസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്ത്യ താൽക്കാലിക വീസയാണ് അനുവദിച്ചത്. ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഇപ്പോഴും വീസ പുതുക്കിക്കിട്ടുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് വാങ് വെൻബിൻ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ചൈനീസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് അപമര്യാദയായാണ് പെരുമാറിയതെന്നും വാങ് വെൻബിൻ പറഞ്ഞു. ‘‘മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്ത്യ വീസ അനുവദിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വാർത്തകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2020 മുതൽ ഇന്ത്യ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് വീസ പുതുക്കി നൽകിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ 14 ചൈനീസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഒരാൾ മാത്രമായി. ഇന്ത്യയുടേത് നിർഭാഗ്യകരമായ നീക്കമാണ്. പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ചൈന തയാറാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും നേട്ടമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം തുടരണം. ഇന്ത്യ അനുകൂലമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ’’–അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2020 ൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ സംഘർഷമുണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ചൈനീസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ വീസ പുതുക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻറ് ഷി ചിൻപിങ്ങ് ( File Photo by Kenzaburo FUKUHARA / POOL / AFP)

യുഎസ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും വിലക്കി

ഓസ്ട്രേലിയൻ, യുഎസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ചൈന വിലക്കിയിരുന്നു. ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ, ചൈനീസ് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു. യുഎസ് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിലക്കിക്കൊണ്ടാണ് ചൈന ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

2020ൽ ഓസ്ട്രേലിയയും ചൈനയും തമ്മിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ബെയ്ജിങ്ങിൽനിന്നു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ചൈന യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. ഓസ്ട്രേലിയൻ കോൺസുലേറ്റിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അ‍ഞ്ചു ദിവസം ഇവർ തങ്ങിയത്. പിന്നീട് നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ ഇവരെ പോകാൻ അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്താം: അരിന്ദം

ഇന്ത്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ചൈനയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു മാന്യമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റമാണുണ്ടായതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു. ‘‘ചൈനയുടേതുൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദേശ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് െചയ്യാൻ സാധിക്കും. ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പല പ്രതിസന്ധികളും നേരിട്ടിരുന്നു. പ്രാദേശിക ലേഖകരെയോ മറ്റോ ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിർബാധം പ്രാദേശിക ലേഖകരെ ആശ്രയിക്കാം. എന്നാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് അനുവദിക്കുന്ന വീസയിലെത്തി മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല’’–അരിന്ദം പറഞ്ഞു.

പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (പിടിഐ) റിപ്പോർട്ടറോടാണ് രാജ്യം വിടണമെന്നു ചൈനീസ് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പിടിഐ റിപ്പോർട്ടർ പോകുന്നതോടെ, ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായ ചൈനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാധ്യമ സാന്നിധ്യം പൂർണമായും ഇല്ലാതാകും. ഈ വർഷമാദ്യം ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടേതായി നാലു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചൈനയിലുണ്ടായിരുന്നു. ദ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ‌ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടർ നേരത്തേ ചൈനയിൽ‌നിന്നു മടങ്ങി. പ്രസാർ ഭാരതി, ദ് ഹിന്ദു എന്നിവയിലെ രണ്ടു പേരുട‍െ വീസ പുതുക്കാൻ ഏപ്രിലിൽ ചൈന തയാറായില്ല. പിന്നാലെയാണു നാലാമത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനോടും മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

വഷളാകുന്ന ബന്ധം

ഇരുരാജ്യങ്ങളും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പുറത്താക്കിയതോടെ പരസ്പര വിശ്വാസം തീർത്തും ഇല്ലാതായെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. 2020 നു ശേഷം ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിൽ ചൈന പലതരം നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കയ്യേറ്റ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുകയാണ്. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കു സമീപം നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളും റോഡുകളും പാലങ്ങളും നിർമിച്ചു. ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചൈന നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽനിന്നു ചൈനയെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് പല നടപടികളും ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടു. ടിക് ടോക്ക് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജനപ്രിയ ആപ്പുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും പരമാധികാരത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത്. 5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നു വാവെയ്, സെഡ്ടിഇ എന്നീ കമ്പനികളെ വിലക്കുകയും ചെയ്തു.

ജമ്മു കശ്മീരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജി 20 സമ്മേളനം ചൈന ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. തർക്കസ്ഥലമായ കശ്മീരിലാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഇത്. ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം വഷളാകുന്തോറും യുഎസുമായി ഇന്ത്യ അടുക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് യുഎസും ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്ത്യയും ചേർന്ന ക്വാഡ് (ക്വാഡിലാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ്) ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഗൽവാൻ സംഘർഷത്തിനുശേഷം, വൻ ശക്തികളായ ചൈനയും ഇന്ത്യയും കൊമ്പുകോർത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ സംഘർഷ സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ ഫലവത്താകുന്നില്ല.

English Summary: China and India expelled each other's journalists