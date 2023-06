തിരുവനന്തപുരം∙ രക്തദാനം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആ ദിവസത്തെ അവധിയും അറ്റൻഡൻസും നൽകാൻ കേരള സര്‍വകലാശാല. ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ച് പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കും അവധി നൽകുക. മൂന്നു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇങ്ങനെ അവധി നൽകാനാണ് തീരുമാനം.

രക്തദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സർവകലാശാല ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തത്. ഇത്തരത്തിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആദ്യ സർവകലാശാലയാണ് കേരള സർവകലാശാലയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala University To Give One Day Holiday And Attendance To Students Who Dotate Blood