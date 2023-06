മാനന്തവാടി (വയനാട്)∙ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിക്കുനേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി മുസ്‌ലിം സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ (എംഎസ്‌എഫ്) പ്രവർത്തകർ. മന്ത്രി മാനന്തവാടിക്കു പോകും വഴി കമ്പളക്കാട് വച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. മലബാറിലെ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് വിഷയം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എംഎസ്‌എഫ് പ്രവർത്തകര്‍ നടത്തുന്ന സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായായിരുന്നു കരിങ്കൊടി കാണിക്കൽ.



English Summary: MSF Workers Black Flag Protest against Minister V Sivankutty on Plus One Seat Issue