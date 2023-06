മരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ കിടക്ക മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ താഴെ വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു

മുംബൈ∙ മരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ കിടക്ക മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഇരുനില കെട്ടിടത്തിൽനിന്നു വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു. സാന്റാക്രൂസില്‍ ഹനുമന്ത് വിജയ്‌ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വിജയ് ഗുപ്ത (35) ആണ് മരിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം. ഇവിടെ കെട്ടിടത്തോടു ചേർന്നുള്ള മരത്തിൽ കിടക്ക കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നതു കണ്ട്, ഇതു മുകളിൽനിന്ന് മുള കൊണ്ടു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു വിജയ് ഗുപ്ത. ഇതിനിടെ നിയന്ത്രണം െതറ്റി താഴേക്കു വീഴുകയായിരുന്നു. തലയ്ക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റതിനാൽ ഉടനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കനത്ത കാറ്റാണ് മുംബൈയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ കിടക്ക മരത്തിൽ കുടുങ്ങിയെന്നാണു കരുതുന്നത്. വീട്ടുകാർ ചെയ്യരുതെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും, ഇതു വകവയ്ക്കാതെ ഗുപ്ത കിടക്ക മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വകോല പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Man Falls to death while trying to Remove Mattress from Tree