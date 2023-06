യുഎസിൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് മാന്യമായ വേതനം; ന്യൂയോർക്ക് വരെ ട്രക്കിൽ യാത്ര ചെയ്ത് രാഹുൽ – വിഡിയോ

വാഷിങ്ടണ്‍∙ യുഎസ് സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ നടത്തിയ ട്രക്ക് യാത്രയുടെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. യുഎസിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനാണ് വാഷിങ്ടണില്‍ നിന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് വരെ രാഹുല്‍ ട്രക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ചത്.



കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡല്‍ഹി മുതല്‍ ചണ്ഡിഗഡ് വരെ രാഹുല്‍ ട്രക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടറിയുന്നതിനായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ യാത്ര. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് യുഎസിലും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി യാത്ര നടത്തിയത്.

ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍ തല്‍ജീന്ദര്‍ സിങ് വിക്കി ഗില്‍, സുഹൃത്ത് രഞ്ജീത്ത് സിങ് ബനിപാല്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു യാത്ര. ഡല്‍ഹി-ചണ്ഡീഗഡ് ട്രക്ക് യാത്രയ്ക്ക് സമാനമായി ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ജീവിതപ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഈ യാത്രയിലും രാഹുലിന്റെ പ്രധാന സംഭാഷണ വിഷയമായത്. ഇന്ത്യയിലെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്ക് തുച്ഛമായ വേതനം ലഭിക്കുമ്പോൾ യുഎസില്‍ മാന്യമായ വേതനം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Rahul Gandhi travels from Washington to New York in a truck