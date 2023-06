ഐ ഫോണ്‍ വേണം; സ്വന്തം വീട്ടിൽ കവർച്ചനടത്തി 17 കാരൻ, ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യ

മുംബൈ∙ ഐ ഫോൺ വാങ്ങാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും പണം മോഷ്ടിച്ച പതിനേഴുകാരൻ പിതാവ് വഴക്കുപറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി പൊലീസ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കല്യാണിലാണു സംഭവം. റെയിൽവേ ട്രാക്കിനു സമീപത്തുള്ള ഒരു മരത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണു കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് മഹാത്മാ ഫൂലേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ അശോക് പറഞ്ഞു.

ഉത്തർപ്രദേശ് ഗജ്പൂർ സ്വദേശിയായ കുട്ടി അമ്മാവന്റെ കൂടെ മീരാ റോഡ് ഏരിയയിലാണു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണു കുട്ടി സ്കൂൾ പഠനവും നടത്തിയിരുന്നത്. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ 45% മാർക്കോടെ ജയിച്ച കുട്ടി സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തി മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണു മോഷണം നടത്തിയത്. സഹോദരിയുടെ കല്ല്യാണത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരുലക്ഷത്തിൽ അധികം വരുന്ന പണമാണു കുട്ടി മോഷ്ടിച്ചത്. ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഐഫോൺ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു.

മകൻ പണം മോഷ്ടിച്ച വിവരം മനസിലാക്കിയ പിതാവ് വഴക്കുപറയുകയും തിരികെ വീട്ടിലേക്കു വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണു കുട്ടിയെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

