2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ സ്ഥാനാർഥികളാകും; വി.മുരളീധരൻ ആറ്റിങ്ങലിൽ?

ന്യൂഡൽഹി∙ 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ആലോചനകൾ ആരംഭിച്ച് ബിജെപി. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളായ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും. വി.മുരളീധരൻ, നിർമലാ സീതാരാമൻ, എസ്.ജയശങ്കർ, പീയുഷ് ഗോയൽ, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ, ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് എന്നിവർ മത്സരിക്കും. മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ, അശ്വിന് വൈഷ്ണവ്, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എന്നിവരും സ്ഥാനാർഥികളാകും.

മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരുമായും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുമായും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. മുതിർന്ന മന്ത്രിമാർ, സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ, രണ്ടു തവണയില്‍ കൂടുതൽ രാജ്യസഭാംഗമായിട്ടുള്ളവർ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിക്കാനാണു തീരുമാനം.

വി.മുരളീധരൻ തീരുവനന്തപുരത്തോ ആറ്റിങ്ങലിലോ ആകും മത്സരിക്കുക. ആറ്റിങ്ങലിൽനിന്നു മത്സരിക്കാനാണു കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്നും സൂചനയുണ്ട്. മുരളീധരൻ ഇതിനോടകം ആറ്റിങ്ങലിൽ‍ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികളുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. മോദി സർക്കാരിന്റെ 9-ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര്‍ക്കു വിവിധ മണ്ഡലങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. ആ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി വിലയിരുത്തിയാകും ഏതു മണ്ഡലത്തിലാകും മത്സരിപ്പിക്കുകയെന്നാണു വിവരം. നിർമലാ സീതാരാമനോ എസ്.ജയശങ്കറോ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് മത്സരിച്ചേക്കും.

