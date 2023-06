പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് നേരിട്ട് അവലോകനം ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും; യോഗങ്ങൾ 4 ഇടത്ത്

തിരുവനന്തപുരം∙ പദ്ധതി നിർവഹണം സമയബന്ധിതമായി നടക്കുന്നുവെന്നുറപ്പാക്കാൻ മേഖലാ അവലോകനയോഗങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേരും. സെപ്റ്റംബർ 4നു കോഴിക്കോട്, 7നു തൃശൂർ, 11ന് എറണാകുളം, 14നു തിരുവനന്തപുരം എന്നിങ്ങനെയാണു യോഗങ്ങൾ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്തായതിനാൽ ഓൺലൈനായാണു മന്ത്രിസഭായോഗം ചേർന്നത്.

മേഖലാ അവലോകന യോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാ കലക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാതലത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജൂൺ 30ന് മുമ്പ് തയാറാക്കും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമുൾപ്പെടെയുളള പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി, ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെയും പരിപാടികളുടെയും സ്ഥിതിവിവരങ്ങളും വിലയിരുത്തലും പരിഹാരങ്ങളും, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ എന്നിവയാകും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുക.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അവലോകന യോഗത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് മുന്നായി തരംതിരിക്കും. ഓരോ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർമാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതാത് സെക്രട്ടറിമാർ പരിശോധിച്ച് ജില്ലാതലത്തിലും സർക്കാർ തലത്തിലും പരിഹരിക്കേണ്ടവ കണ്ടെത്തി അവലോകനം നടത്തും.



സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ മേഖലയിലും നടക്കുന്ന അവലോകന യോഗങ്ങളിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരും പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന മേഖലാ യോഗങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. ഇത്തരത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും.



ജില്ലാ കലക്ടർമാർ ജില്ലാതലത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും വകുപ്പുകൾക്ക് നടപടിയായി കൈമാറുന്നതിനും സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയറും തയാറാക്കുമെന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.



