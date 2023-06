സുധാകരനെതിരെ മോൻസന്റെ ഡ്രൈവർ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഗൗരവതരം: ഇ.പി.ജയരാജൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെപിസിസി പ്രസി‍ഡന്റ് കെ. സുധാകരനെതിരെ മോൻസൻ മാവുങ്കലിന്റെ ഡ്രൈവർ അജിത് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഗൗരവമുള്ളതെന്ന് ഇ.പി. ജയരാജന്‍. പണം എണ്ണിവാങ്ങുന്നതു കണ്ടെന്നാണ് ‍ഡ്രൈവർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ വസ്തുതകളാണ് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മോൻസൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

മോന്‍സന്റെ കയ്യില്‍നിന്നും പത്തുലക്ഷം രൂപ സുധാകരന്‍ വാങ്ങിയെന്നായിരുന്നു അജിത് മനോരമ ന്യൂസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഐജി ലക്ഷ്മണയ്ക്കും മുന്‍ ഡിഐജി സുരേന്ദ്രനും മോന്‍സൻ പണം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിഎസിനെതിരായ മോന്‍സന്റെ പരാമര്‍ശം ശ്രദ്ധതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നുമായിരുന്നു അജിത് ആരോപിച്ചത്.

‘മോൻസൻ മാവുങ്കലിന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാ‍ഞ്ചിനും ഇഡിക്കും രണ്ടു മാസം മുൻപ് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ, സിനിമാ, പൊലീസ് മേഖലകളിൽനിന്നുള്ളവർക്കു മോൻസൻ മാവുങ്കൽ സാർ പണം നൽകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സിനിമാ നിർമാതാവ് സാബു ചെറിയാൻ എന്നയാൾക്ക് മോൻസൻ 50 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിരുന്നു. അതുപോലെ ഡിഐജി സുരേന്ദ്രൻ സാറിന് 15 ലക്ഷം രൂപ, സുധാകരൻ സാറിന് 10 ലക്ഷം രൂപ. ഇതെക്കൊയാണ് ഞാൻ മൊഴിയായി നൽകിയത്. ബാക്കിയുള്ളവർ സിനിമാ മേഖലയിൽനിന്നാണ്’’ – അജിത് പറഞ്ഞു.

English Summary: E P Jayarajan says Monson Mavunkal s driver revelation about k sudhakaran is very serious