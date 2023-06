‘മഹാരാജാസ് കോളജില്‍ 20 മാസം പഠിപ്പിച്ചു’: കെ.വിദ്യയുടെ ബയോഡേറ്റ പുറത്ത്

പാലക്കാട് / കൊച്ചി∙ എസ്എഫ്ഐ മുന്‍ നേതാവ് കെ.വിദ്യ അട്ടപ്പാടി ഗവ. കോളജിലെ അഭിമുഖത്തിനു നല്‍കിയ ബയോഡേറ്റ പുറത്ത്. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജില്‍ 20 മാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു ബയോഡേറ്റയില്‍ പറയുന്നത്. അധ്യാപന പരിചയം സംബന്ധിച്ച കോളത്തില്‍ കാസർകോട് കരിന്തളം ഗവ.കോളജ്, പാലക്കാട് പത്തിരിപ്പാല ഗവ. കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവരങ്ങളുണ്ട്.



അട്ടപ്പാടി കോളജിലെ അഭിമുഖത്തിനായി വിദ്യ മണ്ണാര്‍ക്കാട് റജിസ്ട്രേഷനുള്ള കാറിലാണ് എത്തിയതെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അതേസമയം ആരാണ് കാറോടിച്ചിരുന്നതെന്നു സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമല്ല. കാറിന്റെ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

പത്തിരിപ്പാല ഗവ. കോളജിലെ മലയാളം വകുപ്പിൽ കെ.വിദ്യ ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അഭിമുഖ സമയത്ത് പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളതായി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോളജ് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബയോഡേറ്റ മാത്രമാണ് കോളജില്‍ നല്‍കിയിരുന്നതെന്നും പരിചയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് കോളജ് അധികൃതരുടെ വാദം. 2021 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ 2022 മേയ് വരെയാണ് വിദ്യ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തത്. ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന അഗളി പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Fake Certificate Case: K Vidya claims 20 months of teaching experience in Maharajas College in Biodata