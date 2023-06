ബിഹാറിൽ സന്തോഷ് സുമനു പകരം രത്നേഷ് സദ മന്ത്രിയാകും; സത്യപ്രതിജ്ഞ 16ന്

പട്ന ∙ നിതീഷ് കുമാർ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു രാജിവച്ച സന്തോഷ് സുമനു പകരം ജെഡിയു എംഎൽഎ രത്നേഷ് സദ മന്ത്രിയാകും. ഈ മാസം 16നാണു സത്യപ്രതിജ്ഞ. ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച നേതാവ് ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയുടെ മകൻ സന്തോഷ് സുമൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു. ദലിത് നേതാവായ സന്തോഷ് സുമനു പകരമെത്തുന്ന രത്നേഷ് സദയും ദലിത് സമുദായാംഗമാണ്.

രത്നേഷ് സദയെ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ വസതിയിലേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പതിനാറിനു സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കെത്താൻ രത്നേഷിനു രാജ്ഭവനിൽനിന്ന് അറിയിപ്പു ലഭിച്ചു.

English Summary: JDU MLA Ratnesh Sada to take oath as minister replacing Santosh Suman in cabinet