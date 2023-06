വയനാട്∙ വയനാട്ടിൽ കടയിൽനിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി മടങ്ങിയ ആദിവാസി വയോധികനെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചു. ഐനിപുര കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനിയിലെ ഭാസ്കരൻ (55) ആണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്. രാത്രി ഏഴരയോടെയാണു സംഭവം.



കോളനിക്കാർ ഒച്ചവച്ചതോടെ ആന പിന്തിരിയുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഭാസ്കരനെ പന്തല്ലൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തമിഴ്നാടു വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരാണു സ്ഥലത്തെത്തി ഭാസ്കരനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.

English Summary: Man was attacked by elephant in Wayanad