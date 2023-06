ഇഡി മന്ത്രിയെ പിടിച്ചതോടെ സിബിഐയ്ക്ക് പൂട്ടിട്ട് സ്റ്റാലിൻ; മുൻകൂർ അനുമതി വേണം

ചെന്നൈ ∙ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനുള്ള പൊതുസമ്മതപത്രം തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു. ഇനി മുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സിബിഐ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വാങ്ങണം. ചില പ്രത്യേകതരം കേസുകൾക്ക് നൽകിയ പൊതു അനുമതി പിൻവലിക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ബംഗാൾ, രാജസ്ഥാൻ, കേരളം, മിസോറാം, പഞ്ചാബ്, തെലങ്കാന തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമാനമായ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പണം തട്ടിയെന്ന കേസിൽ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത തമിഴ്നാട് വൈദ്യുതി – എക്സൈസ് മന്ത്രി വി.സെന്തിൽ ബാലാജിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

1946ലെ ഡൽഹി പൊലീസ് നിയമത്തിലാണ് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതി നിർബന്ധമാക്കിയത്. എന്നാൽ 1989ലും 1992ലും ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിരുന്നു. ഈ ഭേദഗതികളാണ് ഇപ്പോൾ പിൻവലിച്ചത്. സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി), ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമാകില്ല.

