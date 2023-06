അമിതഭാരം കയറ്റിവന്ന വാഹനം തടഞ്ഞു: പൊലീസുകാരനെ വെല്ലുവിളിച്ച് സിപിഎം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി

പത്തനംതിട്ട∙ കോന്നി അരുവാപ്പുലത്ത് അമിതഭാരം കയറ്റിവന്ന വാഹനം തടഞ്ഞ പൊലീസുകാരനെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ച് സിപിഎം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി. കോന്നി എസ്ഐ സാജു എബ്രഹാമും ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ദീദു ബാലനും തമ്മിലാണു വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കത്തിലേർപ്പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നു ദീദു ബാലൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞദിവസം എസ്ഐ സാജു ഏബ്രഹാമിനെ പത്തനംതിട്ടയിലേക്കു സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു.

English Summary: Conflict between CPIM local secretary and police in Aruvappulam